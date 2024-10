40mila visitatori per l'edizione 2024 di Tutto Sposi

Chiude oggi la 35ma edizione di Tutto Sposi che nei quattro giorni del programma, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, ha registrato un totale di 40.000 visitatori di giovani coppie.

L'edizione 2024 chiude, dunque, con la soddisfazione del patron Lino Ferrara e la partecipazione di Sal Da Vinci, premiato nella sala delle sfilate. "L'amore ci invade, noi a volte siamo un po' miopi ma qui a Tutto Sposi c'è una bella festa, perché si parte parlando dell'amore", ha detto Sal Da Vinci al quale è stato consegnato il "Family Fashion Award", per essere "un cantautore di grande successo con il pubblico ma che si gode nella quotidianità la felicità familiare con sua moglie e i suoi figli". "Io ricordo il mio matrimonio - ha detto Da Vinci - Un momento che mi è rimasto in mente? La cosa curiosa è che io e mia moglie siamo arrivati per primi al rinfresco, prima di tutti gli invitati. Io ho avuto sempre l'ansia dell'attesa, così al mio matrimonio arrivammo prima degli altri".

Sal Da Vinci ha parlato anche del suo momento artistico: "Sto lavorando al nuovo album, lo stiamo ultimando. Per il momento il primo nuovo brano "Rosetto e Caffè" sta andando bene, è apprezzato dal pubblico e ora sarebbe una follia arrivare con un'altra canzone".



