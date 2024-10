Ventenne ferito con un colpo di pistola alla nuca

Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in maniera non grave dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca. Secondo quanto ha riferito agli agenti del commissariato Arenella a Napoli, è stato trasportato alle 2 della scorsa notte all'ospedale Cto. Per lui 10 giorni di prognosi, è stato dimesso.

In zona Chiaiano si trovava in auto con altri due amici quando è stato avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero senza motivo avrebbe allora esploso il colpo che lo ha ferito alla nuca.



