Investita nel Salernitano, muore in ospedale

È deceduta in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nell'investimento avvenuto ieri sera in via Della Libertà a Roccapiemonte (Salerno). La vittima è una 67enne, residente a Castel San Giorgio. La donna, mentre attraversava, è stata travolta da una Nissan Qashqai.

Trasportata d'urgenza nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stata ricoverata in prognosi riservata. Ma le gravi ferite riportate nell'impatto ne hanno provocato la morte. Alla guida dell'auto c'era un 41enne, risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA