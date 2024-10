Ferito con tre proiettili durante un tentativo di rapina

La scorsa mezzanotte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo Vomero sono intervenuti al pronto soccorso del Cardarelli per un uomo ferito. Si tratta di un 28enne di Casoria, già noto alle forze dell'ordine, colpito da tre proiettili alla coscia e al piede.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, il 28enne sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina in calata Capodichino. Indagini in corso per chiarire luogo evento, dinamica e matrice.



