Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale ad Avellino in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. I due giovani erano a bordo di un motorino che si è scontrato con un'auto in via Pescatori. Il conducente dell'auto ha prestato i primi soccorsi. Un'ambulanza della "Misericordia" ha poi provveduto al trasferimento dei feriti al pronto soccorso del "Moscati". Le loro condizioni non sarebbero gravi.



