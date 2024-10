Carlo Petrini, lancia proposta di un reddito di contadinanza

Un reddito di contadinanza a coloro che hanno profuso impegno nella cura della terra con passione e dedizione: la proposta è di Carlo Petrini fondatore di Slow Food intervenuto in videoconferenza alla 6° edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale, espositivo e di promozione dell'enogastronomia, della viticoltura e dell'enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall'associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco. L' occasione è stata offerta dal 'Premio Contadino dell'anno - Dalla terra alla tavola'. Una iniziativa giudicata "molto significativa" perché "coloro che hanno permesso la trasmissione di questi saperi sono proprio le classi contadine e, da un certo punto di vista, sarebbe importante che noi tutti avessimo piena coscienza del lavoro straordinario che personaggi anonimi hanno realizzato nel tempo e quindi occorre dare anche valore a questo lavoro. In qualche misura - ha detto Petrini - sarebbe opportuno incominciare a immaginare a un reddito di contadinanza perchè i contadini, con una serie di lavori che sono inerenti alla salvaguardia del suolo, del patrimonio alimentare del territorio, della biodiversità svolgono un lavoro che va oltre il prodotto. E quindi tutta la comunità deve essere riconoscente per questo lavoro".



