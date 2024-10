Accerchiato e colpito con tre coltellate alla gamba

Questa mattina i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti alL'ospedale CTO per un 36enne ferito. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la vittima era con un amico in corso Secondigliano, nei pressi di una paninoteca.

Alcuni sconosciuti, per motivi ancora ignoti, li avrebbero accerchiati.

Nella colluttazione nata poco dopo, uno di questi avrebbe colpito il 36enne con tre coltellate ad una gamba destra. La vittima è ancora ricoverata, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica.



