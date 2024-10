Ventenne armato arrestato dalla polizia a Napoli

Arresto in carcere a Napoli per il ventenne Ciro Rosario Mazio, ritenuto dagli inquirenti legato al clan Buonerba, a cui viene contestato il reato di possesso e la ricettazione di una pistola.

L'arresto di Mazio - attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale - è stato eseguito ieri dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato. Il giovane, assistito dall' avvocato Fabrizio De Maio, dovrà comparire lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari Alessandra Cesare per la convalida dell'arresto.





