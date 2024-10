Travolta da un cancello in ferro, muore bambina in Irpinia

Una bambina di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dal pesante cancello automatico dell'abitazione alto sei metri. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in un'abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca. I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina - che quest'anno aveva fatto la prima comunione - è deceduta a causa delle gravi ferite a organi vitali. Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale. Indagini sono state avviate dai carabinieri per ricostruire la dinamica.



