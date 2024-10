Pusher aveva una piazza di spaccio a Ponticelli aperta h 24

Avvalendosi della collaborazione di "vedette" collocate lungo il perimetro della sua abitazione, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio al dettaglio, aperta a qualsiasi ora del giorno e della notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli. I Carabinieri della Tenenza di Cercola - sulla base di questa accusa- hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della procura ordinaria di Napoli, nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, già noto alle forze dell'ordine.

Le indagini, svolte dai Carabinieri di Cercola sotto il coordinamento della Procura di Napoli, hanno avuto inizio a seguito di un controllo di polizia avvenuto nel quartiere Caravita di Cercola nel febbraio 2024, quando i militari hanno scoperto nella disponibilità di un uomo una dose di cocaina, che dagli elementi raccolti è risultata essere stata acquistata poco prima dall'indagato. La stessa circostanza era stata accertata in altre due occasioni di spaccio, nelle quali i militari dell'Arma, dopo aver identificato alcuni acquirenti, erano riusciti a dimostrare la riconducibilità dell'azione delittuosa alla stessa persona.



