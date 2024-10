Incontro in prefettura a Napoli tra Comune e tassisti

Le criticità generate dalla mancanza del PUT (Piano Urbanistico Territoriale) sono state al centro della riunione in Prefettura a Napoli alla quale hanno preso parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei tassisti OR.S.A. e Associazione Tassisti di base (con l'avvocato Molea) insieme con rappresentanti del Comune. Le lamentele dei sindacalisti hanno riguardato soprattutto il mancato miglioramento della velocità commerciale, l'esigenza di maggiori controlli di polizia, l'inserimento di corsie preferenziali e il corretto funzionamento delle ZTL. Sottolineata anche la mancanza di corrette relazioni sindacali. Il rappresentante del Comune ha chiarito che è necessario un approfondimento tecnico sul tema del piano traffico, evidenziando, tuttavia che non sussistono discriminazioni di carattere sindacale. Il Comune ha anche sottolineato il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e che, pertanto, si può ragionevolmente supporre che la situazione possa migliorare in tempi brevi. "Il Comune di Napoli ha richiesto dalle associazioni di categoria - spiega una nota - la redazione di una relazione incentrata sui punti chiave dei flussi del traffico cittadino, in modo da programmare ad horas un piano traffico che elida le criticità che si affronteranno nel periodo natalizio. E' stato sollecitato dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal loro legale presente che la richiesta programmazione sia pianificata anche pro futuro nel periodo pasquale e nel periodo estivo".



