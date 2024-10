Il sindaco di Giugliano è indagato, si autosospende dal Pd

"Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione del Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal Pd, in coerenza con i principi del Codice etico e dello Statuto del partito, pur nel rispetto della presunzione di innocenza". Lo scrivono, in una nota, il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata; il commissario cittadino Francesco Dinacci ed il responsabile metropolitani enti locali, Gaetano Bocchino.

Il sindaco Pirozzi, insieme all'ex sindaco, risulta indagato in un'inchiesta sull'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

"Nelle prossime ore il PD, sentito il gruppo consiliare, visti i recenti sviluppi, procederà ad una ulteriore valutazione della situazione politica e amministrativa del comune di Giugliano, in linea con la posizione già espressa nei giorni scorsi", prosegue la nota.

Quella sull'appalto della raccolta dei rifiuti è la terza inchiesta che scuote il Palazzo Comunale di Giugliano nel giro di un paio di mesi. Nelle scorse settimane ai domiciliari sono finiti un consigliere comunale ed un dirigente del Comune; poi c'è l'indagine a carico di quattro consiglieri sui rimborsi per la partecipazione alle commissioni comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA