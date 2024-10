Era sfuggito a cattura in blitz anti droga, catturato

Era sfuggito alla cattura dello scorso agosto quando a finire in manette ci furono diverse persone ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, però, non hanno mai smesso di cercarlo e questa mattina all'alba è avvenuto il blitz.

Arrestato il 32enne Mariano D'Ambrosio, detto "barba". L'uomo è ritenuto uno degli elementi di spicco di un'associazione dedita allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, che si estendeva dal territorio di Marano di Napoli fino al litorale domitio e alla vicina Caserta.

Il 32enne era sparito ma i carabinieri - coordinati dalla Dda di Napoli e impegnati quotidianamente tra indagini tradizionali e web patrolling - hanno chiuso il cerchio.

L'uomo - nel silenzio dell'isolato - è stato trovato a Marano insieme alla propria famiglia nella casa del suocero. Il 32enne non ha opposto resistenza ed è stato trasferito in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA