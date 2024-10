Avvocati rumeni a Napoli celebrano internazionalizzazione

Nella cerimonia per i 160 anni di storia dell'Ordine degli Avvocati della città rumena di Iaśi, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste è intervenuto al Palazzo della Cultura, in rappresentanza dell'Avvocatura Napoletana, come ospite d'onore, insieme ai colleghi avvocati napoletani Antea Fedi e Vittorio Russo, in occasione della giornata dedicata a questo sentito e importante appuntamento per il foro di Iaśi.

"È stato un importante momento di incontro - ha dichiarato Foreste - e di internazionalizzazione della professione forense, teso anche a rimarcare l'importanza della funzione sociale dell'Avvocatura nella Comunità Europea, figura imprescindibile in uno stato di diritto; nonché un'occasione di testimonianza della prestigiosa scuola giuridica napoletana e della sua storia. Abbiamo accettato questo invito, onorati di dare forza alla volontà di una stretta collaborazione tra gli avvocati di Napoli e Iaśi, tesa ad affrontare le questioni legali, in considerazione del gran numero di cittadini rumeni emigrati in Italia, nonché la grande presenza di cittadini italiani in Romania, soprattutto in ambito imprenditoriale ed aziendale".

Le prospettive di una collaborazione italo-rumena vanno oltre i confini dell'assistenza legale classica, essendo gli avvocati quelli che, nella pratica quotidiana, sanno interpretare al meglio le necessità, le criticità e gli eventuali interventi legislativi. È stato, con questo intento, firmato il protocollo di intesa al fine di dare avvio ad una serie di scambi e pratiche operative per potenziare su questi obiettivi la collaborazione tra i due ordini Forensi, alla presenza del Sindaco di Iaśi, del presidente del Consiglio Nazionale degli Avvocati della Romania, il Presidente della Corte d'Appello di Iaśi, il Presidente dell'Unione degli Ordini della Moldavia, il rettore dell'Università Al.I.Cuza. Promotrice della sinergia istituzionale, consacrata nella firma odierna l'Avvocata rumena Geta Lupu.



