Aggredisce agenti di polizia locale che gli sequestrano merce

Gli agenti dell'unità operativa Avvocata della Polizia locale di Napoli hanno sorpreso un cittadino bengalese,venditore ambulante, che vendeva prodotti contraffatti, cinture, borse e occhiali. Mentre gli agenti si avvicinavano per identificarlo e procedere alle contestazioni di rito e al sequestro della merce, l'uomo - secondo quanto riferisce una nota - ha reagito immediatamente aggredendo gli agenti con insistente violenza cercando di sottrarre la merce sequestrata e provocando lesioni personali a due agenti, guaribili in giorni dieci.

La Polizia Locale ha arrestato l'uomo per lesioni a pubblici ufficiali, la merce contraffatta consistente in 54 cinture , 15 foulard, 147 cover per cellulare, 28 portafogli e 57 occhiali è stata sequestrata. Dopo la comunicazione al pm di turno e stato disposto il fermo dell'uomo, già con precedenti specifici, ed il processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA