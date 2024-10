Tutto Sposi, al via a Napoli la 35/a edizione

Dagli abiti degli stilisti per il giorno del matrimonio alle nuove mete per i viaggi di nozze, dalle bomboniere alle fotografie. E' un'offerta a 360 gradi quella di Tutto Sposi che da oggi ha aperto alla Mostra d'Oltremare di Napoli la 35ma edizione: una fiera ormai tradizionale per tutte le coppie che si avviano verso il matrimonio, con una grande offerta nei 60 stand che andrà avanti fino a lunedì sera.

Ricca l'esposizione degli abiti da sposa ma anche per lo sposo, sempre più alla ricerca, anche lui, di un vestito "indimenticabile".

Tutto Sposi punta molto anche sulle serate del Palasposa, con la passerella al centro di centinaia di sedie, la regia della Mazzini Eventi e le modelle preparate dal truccatore ufficiale Ciro Florio e dall'hair stylist Ferdinando Voluttuoso.

Oggi, giornata inaugurale, il via lo ha dato alle 17 Peter Langner, un brand che da oltre trent'anni è sinonimo di innovazione e sartorialità, con una fusione tra tradizione artigianale e creatività moderna. Ogni creazione è interamente realizzata a mano nell'atelier di Milano. A seguire alle 18 in passerella Atelier Emè che promette una collezione "senza tempo, a prova di futuro", con un occhio anche alla crisi climatica.

Ultima sfilata di oggi alle 19 Petrelli Uomo che vedrà in passerella le due Collezioni più importanti della maison: la collezione Encanto e la collezione 1941.

Domani, sabato 26, sfileranno invece gli abiti di Atelier Carrabs, Essenza Boutique e Atelier.

Tanti i fidanzati in arrivo da tutta Italia per il week end con anche la possibilità di rivolgersi all'associazione Wedding Planner, pronta a consulenze gratuite sulle nozze. Tra gli eventi attesi, l'arrivo dell'artista Sal Da Vinci che ritirerà il Fashion Family Award, scultura di Lello Esposito.



