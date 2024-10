Pusher lancia sedia contro Ps e tenta la fuga, arrestato

La Squadra Mobile della questura di Salerno ha arrestato Pietro Salvio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, mentre si trovava all'interno di una sala scommesse nel quartiere Torrione, in seguito ad un controllo, è stato trovato in possesso di 18 involucri di hashish e della somma di 200 euro suddivisa in banconote di piccolo tagli, nonché, presso la sua abitazione, di materiale per il confezionamento e la somma di 300 euro.

Nel corso del controllo, il soggetto ha tentato di darsi alla fuga lanciando una sedia verso gli agenti, colpendone uno di loro ad una gamba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA