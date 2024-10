Minorenne ucciso: Gratteri, riempiamo Napoli di telecamere

"Io non sono un sociologo, un educatore, faccio il magistrato, il procuratore capo della Repubblica. A Napoli c'è una scopertura di organico del 10 per cento, in Veneto del 40 per cento. Qui a Napoli ci sono tra i migliori investigatori d'Italia, scopriamo l'80 per cento dei reati di strada e siamo di gran lunga superiori alla media e abbiamo dato un'accelerazione anche dal punto di vista dei risultati rispetto al passato". Così il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di Casa Corriere, in merito all'uccisione, nella notte tra mercoledì e giovedì, di un 15enne a colpi d'arma da fuoco al Corso Umberto.

"So che il Comune e la Regione hanno stanziato soldi per più telecamere - ha aggiunto - se ci sono più soldi mettiamo più telecamere perché più telecamere abbiamo e meglio è e riusciamo a scoprire più reati perché se qualcuno pensa che con i pedinamenti risolviamo i problemi della sicurezza sul piano investigativo vuol dire che non conosce la realtà criminale di questo momento. La cosa che più di tutti mi viene in mente oggi - ha concluso - è che se ci sono soldi disponibili riempiamo di telecamere la provincia di Napoli".



