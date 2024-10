Lavoratori gomma plastica, Sgambati 'Meloni incontri sindacati'

"E' sicuramente uno sciopero ulteriore quello di stamattina che richiama l'attenzione su di un settore importante e che necessita risposte come quello dell'automotive, così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e Campania, a margine dello sciopero di questa mattina a Roma, delle lavoratrici e dei lavoratori della componentistica non meccanica. Dalla Piazza Santi Apostoli , Giovanni Sgambati, afferma, "continuiamo ad insistere con le nostre azioni di lotta affinchè la presidente Meloni apra un confronto con Stellantis e con le organizzazioni sindacali. Non possiamo restare in silenzio fino a quando non avremo risposte chiare sul piano industriale e sul futuro dell'automotive nel nostro Paese". "Inoltre, aggiunge il leader della UIL Campania, "anche sulla finanziaria non sembra ci sia la volontà di un dialogo coi sindacati. Il prossimo 8 novembre saremo di nuovo in piazza con i lavoratori del trasporto pubblico locale , perchè è necessario rinnovare il loro contratto e se su questo, sul rinnovo dei contratti, sulla finanziaria, sull'automotive, sulle tematiche legate al mondo del lavoro, continueremo a non avere attenzione e confronto col governo, non escludiamo uno sciopero generale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA