In ventimila a Napoli est per il "Vesuvio Motor Show"

l Vesuvio Motor Show dà appuntamento alla terza edizione in programma ad ottobre 2025 a Napoli Est location d'eccellenza per Supercar, Show, kart, moto, corsi di guida sicura, incontri con ingegneri delle grandi case del motorsport, e dell'Università Federico II, per una manifestazione diventata un must del calendario nazionale e non solo.

In ventimila tra via Brecce a sant'Erasmo e gli eventi collaterali con le associazioni di Scampia nella tre giorni di ottobre che ha avuto nel Gold Tower Lifestyle Hotel il Motorhome di eccezione.

Per la prima volta anche le moto del Motomondiale con la numero 5 di Johann Zarco, pilota del team Honda LCR in MotoGP.

I visitatori del Vesuvio Motor Show hanno poi avuto la possibilità di ammirare la fantastica gamma delle Ferrari V12, nelle versioni "812 Superfast" e "812 Atelier", realizzate dalla casa di Maranello in esclusiva per la Vega Luxury, brand del Gruppo Marican.

"Grazie alla sinergia con il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alla Cultura, Teresa Armato, avremo una co-organizzazione per il prossimo anno, questo perché abbiamo dimostrato che il nostro obiettivo: coniugare Sport, Spettacolo, Sicurezza, Solidarietà è vincente" le parole dell'organizzatore Antonio Olivieri.

"Abbiamo anche portato tra i corridoi del Pausilipon gli Stuntman con le moto elettriche nel reparto di oncologia pediatrica con l'associazione OPEN Odv che da anni opera nella struttura", ha poi concluso.



