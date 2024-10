Imprese ed export: a Napoli confronto sul mercato globale

Guidare le imprese verso l'export: è il proposito dell'iniziativa in programma lunedì 28 ottobre presso la sede di Confcommercio Campania (via Medina a Napoli), iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Eco Identity, promosso dall'incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e da Medaarch, società di progettazione di Cava de' Tirreni, in un raggruppamento temporaneo di imprese che comprende anche Cna Salerno e la stessa Confcommercio Campania, realizzato grazie ai fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building).

Nello specifico Confcommercio Campania, in collaborazione con l'Agenzia Ice, organizza a partire dalle ore 14.30 un seminario di orientamento all'export rivolto alle imprese che desiderano avviare o potenziare la propria presenza sui mercati internazionali.

L'obiettivo è permettere ai partecipanti al progetto e, più in generale, a quanti prenderanno parte all'iniziativa, di approfondire "il tema delle potenzialità offerte da un mercato globale aperto - spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch - tramite i canali di promozione online, in particolare per quei prodotti con una forte connotazione territoriale come quelli artigiani.

Queste opportunità hanno un valore ancora più profondo in considerazione della loro capacità di richiamare naturalmente concetti di ecosostenibilità".

L'Agenzia Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane del resto è l'organismo attraverso il quale il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. Da oltre quattro anni, ha infatti avviato il progetto Export Flying Desk, un servizio di orientamento all'internazionalizzazione d'impresa dedicato alle aziende italiane, di qualunque dimensione. "Nel corso del seminario - proseguono Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso - un funzionario dell'Agenzia Ice illustrerà, anche con taglio operativo, le principali attività di informazione, assistenza, promozione e formazione dedicate all'internazionalizzazione d'impresa".





