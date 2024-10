Fortini, De Luca ha fatto bene e chiede di essere giudicato

"Non c'è fibrillazione. C'è una maggioranza che io credo sia assolutamente coesa. Forse l'opinione pubblica ancora non lo ha compreso, perché nell'arco di quattro anni mi hanno sempre fatto la stessa domanda ma la risposta è sempre stata la stessa. C'è il recepimento di quella che è una legge nazionale ma è l'idea di che noi abbiamo sempre avuto in mente". Così l'assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Lucia Fortini - a margine di una iniziativa a Salerno - parlando della questione del terzo mandato per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"C'è un governatore - ha spiegato - che tranquillamente ha recepito la legge, ha espletato quasi completamente il mandato, quindi non so per quale motivo ci si accanisce contro un presidente che sta governando bene e semplicemente chiede che siano i campani a decidere se dovrà continuare a governare o meno. Non c'è fibrillazione. Io credo che si continuerà in maniera tranquilla. Quello che dico a tutti e che ci diciamo è di continuare a lavorare perché abbiamo una serie di cose che ancora dobbiamo fare, alcune le stiamo facendo. Credo che lavorare, come ci dice sempre il presidente De Luca, sia l'unico pensiero che dobbiamo avere, sempre compulsivamente, in mente".





