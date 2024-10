Forcella In Musica!: nuovo appuntamento domani con Contrasti

'Contrasti' è il titolo del secondo appuntamento a Napoli di Forcella in Musica! (direttore artistico maestro Luigi Grima) che vede protagonista il Coro Giovanile Loud Whispers, diretto da Carlo Intoccia. In 'Contrasti', sottolineano gli organizzatori, "ci proponiamo di guidare l'ascoltatore in un'esperienza musicale il cui filo conduttore è dettato dalle analogie e dalle apparenti antinomie dei brani presentati".

Passando dal sacro al profano, lo spettatore "sarà accompagnato attraverso varie contrapposizioni, siano queste puramente musicali, come il contrasto tra omoritmie e fugati, o tematiche, come tra l'amore che sfuma e l'amore che arde".

L'appuntamento è per domani, 26 ottobre, alle 19.30, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore. Forcella in Musica! (terza edizione) è un progetto musicale, sociale, culturale promosso dall'associazione Discantus in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli; è sostenuto dal Rotary club Chiaja, Rotary club Napoli e dal Distretto 2101 Campania.



