Fondazione Fs, nella Pietrarsa del futuro anche un albergo

Il restauro del Museo nazionale ferroviario di di Pietrarsa "non si arresta. Stiamo lavorando per la Pietrarsa del futuro, che ha ambizioni enormi" Lo afferma il direttore generale della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa, in occasione della presentazione del libro "Pietr'Arsa da officina a museo ferroviario".

Cantamessa anticipa che ci sarà un pontile un porto per poter attaccare dalle isole del Golfo, un sottopasso per bypassare la ferrovia Napoli Portici, che è stata la prima linea ferrata d'Italia, e una nuova hall con una libreria. La prospettiva poi è quella di di "acquisire immobili intorno intorno per poter creare un centro di formazione e un albergo ferroviario".





