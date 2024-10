Controlli ai Quartieri Spagnoli, rimossi 110 paletti in metallo

Centodieci paletti in metallo, 15 metri di catena in acciaio, 10 stendini, 3 transenne e 2 carretti adibiti a vendita di limonate: è quanto hanno rimosso gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Napoli Servizi nel corso di un controllo straordinario ai Quartieri Spagnoli per contrastare l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Paletti e stendini servono per delimitare spazi, che così sono riservati al parcheggio delle auto.

Nel corso del servizio, sono stati controllati 4 esercizi commerciali ai cui titolati sono state contestate 6 violazioni amministrative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA