Calcio: in serie C Potenza in casa della Cavese senza tifosi

Domani, sabato 26 ottobre, il Potenza (serie C, girone C) giocherà in casa della Cavese senza il supporto dei suoi tifosi. La società lucana ha comunicato la decisione presa dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Potenza.

La partita, valida per l'undicesima giornata di andata, è in programma allo stadio Simonetti Lamberti. Il Potenza, con 16 punti, è all'ottavo posto della classifica, la Cavese, con 10, al quattordicesimo.



