Abusivismo: immobile a tre livelli abbattuto a Pompei

Su quell'immobile a tre livelli completamente abusivo e mai ultimato pendeva una condanna risalente al 1998. Ventisei anni dopo, le ruspe sono entrate in azione a Pompei, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal tribunale di Torre Annunziata. A renderlo noto è la Procura oplontina, che spiega come il manufatto abusivo in cemento armato era "allo stato rustico, privo di tamponature esterne, tramezzature e rifiniture. Lo stesso risultava composto da piano terra, primo e secondo piano, comprensivo di rampanti scale ad esclusione della prima rampa".

L'immobile si trovava in via Masseria Lepre, in un'area sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico e a rischio vulcanico in quanto inserita nella cosiddetta zona rossa. Stando a quanto si apprende, l'abbattimento ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza dunque alcuna anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA