Placido e Vincenti Capri Visionary Award per film Pirandello

A Michele Placido e Federica Luna Vincenti è stato assegnato il "Capri Visionary Award" per il film "Eterno visionario" dedicato al genio di Luigi Pirandello raccontato nei suoi aspetti più intimi e privati, e presentato alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, sezione Gran Public. Il riconoscimento verrà consegnato al regista e alla produttrice, nonché interprete e coautrice delle musiche del film, domani nel corso del classico "Roma Fall Gala - The Producers Night" organizzato agli Studios in collaborazione con International Cinema Studios Academy e l'Istituto Capri Nel Mondo promotore di Capri Hollywood, il festival che da 29 anni chiude la stagione dei grandi eventi internazionali in vista della Awards season.

"Eterno visionario" è un'opera coraggiosa, formativa e di rara eleganza artistica, si legge nella motivazione, con tre protagonisti di assoluto talento come Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e la stessa Federica Luna Vincenti, vera rivelazione del film tanto più perché impegnata anche nel difficile lavoro di produttrice con la sua società Goldenart Production che ha prodotto il film con Rai Cinema, il coproduttore belga GapBuster, il sostegno del Ministero della Cultura, della Sicilia Film Commission e della Regione Lazio. Il film sarà distribuito da 01 Distribution dal 7 novembre in sala, in coincidenza con il 90mo anniversario del Nobel a Pirandello.

"Un film gioiello che resterà nella storia, segnando un passaggio di testimone attoriale nel mito di Pirandello tra Placido e Bentivoglio, e soprattutto divenendo patrimonio dei giovani di tutto il mondo che vorranno conoscere e approfondire il mito e la poetica di Luigi Pirandello" dichiara Tony Renis presidente onorario dell'Istituto Capri.Il Visionary Award, tra i premi annuali più attesi di Capri Hollywood per esprimere l'apprezzamento per opere d'artisti con uno sguardo 'oltre il racconto puro', è stato assegnato nel 2023 a Bradley Cooper per il film Maestro dedicato a Leonard Bernstein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA