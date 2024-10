Omicidio per contesa giudiziaria su terreno, arresto dopo 3 anni

Avrebbe partecipato ad un raid armato avvenuto a Lettere (Napoli) nel quale perse le vita un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo il primo agosto di tre anni fa: per questo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Il movente dell'omicidio, stando alle risultanze delle indagini, sarebbe da ricondurre ad un contenzioso tra la vittima e l'attuale indagato, con quest'ultimo che si era visto negare il diritto di prelazione, fatto invece valere dai fratelli della vittima, su un appezzamento agricolo acquistato dall'arrestato.

Le indagini, avviate dopo il delitto avvenuto nel 2021, hanno consentito di ricostruire la dinamica e il movente del delitto e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che, secondo gli inquirenti in qualità di mandante, avrebbe pianificato, organizzato e commissionato l'omicidio, avvalendosi della collaborazione di due complici ed esecutori materiali del delitto.

Il primo agosto 2021 un commando armato, composto da due persone, aveva teso un agguato in prossimità dell'abitazione dell'ex maresciallo aiutante delle fiamme gialle, poco dopo che questi era uscita dalla chiesa di Sant'Anna di Lettere, al termine della celebrazione eucaristica, raggiungendolo con numerosi colpi d'arma da fuoco.

Ad eseguire il provvedimento, al termine di una complessa attività di indagine portata avanti dalla Procura di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia: l'accusa per l'arrestato (del quale non sono state rese note le generalità) è di omicidio premeditato.





