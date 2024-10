Le One consegna disco platino a sindaco Nocera Inferiore

E' tutto pronto a Nocera Inferiore per festeggiare il successo musicale del giovanissimo concittadino Le One, pseudonimo di Gaetano Di Maio, il "raplodico" nocerino (classe 2003) che ha raggiunto il successo con la hit napoletana "Addo staje".

Nella centralissima piazza Diaz, con il patrocinio dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Paolo De Maio, Le One sabato sera (a partire dalle ore 20) terrà un concerto live gratuito, insieme a tanti suoi colleghi famosi che lo raggiungeranno sul palco da Milano a Napoli per arricchire lo spettacolo (top secret sui nomi, ndr).

Con oltre 25 milioni di visualizzazioni solo su YouTube - dove il brano è tra i primi dieci in tendenza da mesi ormai - Le One consegnerà personalmente il suo disco al sindaco, come segno di gratitudine verso tutti i fan e la comunità nocerina, che lo hanno sostenuto.

"Siamo felici - commenta il primo cittadino De Maio - del 'ritorno a casa' di Gaetano e, ancora di più, per la bella e importante occasione di celebrare insieme il disco di platino.

Le One è un giovane di grande talento, il suo successo rappresenta un lustro per la nostra città di Nocera Inferiore, dove è nato e cresciuto. Ringrazio Gaetano Di Maio per aver accettato il nostro invito e, altresì, il vicesindaco Giancarlo Pagliuca, e il consigliere comunale Mariano Fasolino, che si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA