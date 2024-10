Forum Napoli, intelligenza artificiale nuova frontiera biologia

La relazione di Mario Plebani, docente emerito di biochimica clinica e biologia molecolare presso l'Università di Padova, ha chiuso i lavori del convegno promosso dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi dal titolo "Il laboratorio del futuro-tecniche ed innovazioni" che si è svolto il 23 e 24 ottobre alla Mostra d'Oltremare.

Il tema è stato l'evoluzione della figura del biologo e dei laboratori che nel 2024 riescono a offrire maggiori risposte nel campo della diagnostica, della prevenzione di malattie come il cancro, e della ricerca. Ad aprire i lavori del convegno Vincenzo D'Anna, presidente Fnob, che ha sottolineato: "La biologia è una scienza giovane e come tale si avvale di strumenti innovativi come la medicina di laboratorio. Screening preventivi, genetica, genomica, medicina predittiva - che consente l'identificazione precoce del rischio di sviluppare una determinata malattia - medicina di precisione, manipolazione dall'esterno del patrimonio genetico. Una tecnologia avanzata - conclude D'Anna - che consente la cura precisa del paziente".

In primo piano la relazione di Davide Chiacchiarelli - docente di biologia molecolare al Tigen di Pozzuoli - sulla diagnostica oncologica.

L'evento organizzato dalla biologa Antonietta Foggiano si è articolato in varie sessioni della laboratoristica: genetica, microbiologia, patologia, gestione della patologia, sistemi di qualità. Una sessione è stata dedicata alla virologia, alla microbiologia e in particolare ai microorganismi farmaco resistenti. Nella prima giornata si è discusso tra gli altri dei poct, i dispositivi di autoanalisi.

Nella giornata conclusiva protagonista il dna, in particolare si è parlato di genetica ed epigenetica, la scienza che si occupa dello studio di tutte quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell'espressione genica senza però alterare la sequenza del dna. Tema centrale del convegno l' Intelligenza Artificiale, il cui impiego ha già segnato la svolta nelle varie branche della medicina e della biologia.

Tra i relatori Antonio Novelli, direttore Uoc Lab di genetica medica presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, Mariarosaria Capobianchi docente Unicamillus di Roma, Marcello Meledandri, direttore del dipartimento dei Laboratori Asl Roma 1, Pierangelo Clerici, presidente Fismelab.



