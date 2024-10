"L'educazione è una cosa di cuore: esperienze di educazione raccontate da ragazzi e volontari dell'Associazione Icaro" è il tema dell'incontro in programma oggi, 24 ottobre (18:30), nella chiesa di Santa Maria dei Vergini, a Napoli. E' annunciata la partecipazione del parroco don Enrico Assini, di Giorgio Vittadini, presidente Fondazione della Sussidiarietà, di Fernanda Abbondio, Fondazione Umano Progresso, del sindaco Gaetano Manfredi.

"L'associazione 'Icaro, nel cuore di Vittorio' nasce nel borgo dei Vergini - evidenziano gli organizzatori dell'evento - È stata fondata da un gruppo di docenti, professionisti e universitari che, già da diversi anni, condividono una passione educativa che si è esplicitata in passato attraverso il sostegno e la partecipazione a diverse forme di volontariato nei confronti di ragazzi e famiglie bisognose della città di Napoli". L'associazione si propone in particolare di aiutare gli studenti del territorio a superare le difficoltà nello studio con una formazione extra-scolastica per prevenire la dispersione scolastica e contribuire al successo formativo. Lo scopo è aiutare la persona a ritrovare le giuste motivazioni che consentano di acquisire consapevolezza delle proprie capacità.

Quello che si attua, si sottolinea, "è un Patto tra i soggetti, come la famiglia, la scuola, l'associazione Icaro, il mondo del lavoro, che sono fondamentali per la crescita di un ragazzo". L'associazione Icaro in particolare accompagna i ragazzi delle scuole superiori nello studio pomeridiano. Un insegnante affianca singolarmente il ragazzo nelle materie in cui incontra difficoltà, perché "nel rapporto uno a uno l'adolescente possa imparare la disciplina e attraverso essa un metodo che lo accompagni per la vita". Per migliorare il metodo di studio e approfondire la relazione con i volontari e tra i ragazzi, vengono proposte brevi vacanze-studio nel corso dell'anno. I dati, si afferma, "mostrano che nel post-Covid tanti adolescenti vivono situazioni profonde di solitudine e isolamento e abbandono della scuola". Ad oggi in Icaro sono coinvolti una quarantina di volontari e più di un centinaio di ragazzi, italiani e stranieri, alcuni affidati ad Icaro da diverse scuole del territorio.



