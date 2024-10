Esercito: cambio al comando del 21mo Genio guastatori di Caserta

Si è tenuto oggi, nella caserma "Amico" di Caserta, l'avvicendamento al comando del 21mo Reggimento genio guastatori, tra il colonnello Andrea Cubeddu, cedente, ed il parigrado Romano Ventura, subentrante.

La cerimonia del tradizionale "passaggio di consegne", accompagnata dalle note della fanfara dell'8° reggimento bersaglieri, si è svolta alla presenza del generale di brigata Mario Ciorra, comandante della Brigata bersaglieri "Garibaldi", delle autorità militari, civili e religiose, dai gonfaloni e dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Nel suo discorso, il comandante uscente, oltre a ringraziare il personale civile e militare per il quotidiano e sempre costante impegno profuso, ha rivolto un commosso pensiero ai Caduti in servizio e alle loro famiglie, intervenute per l'occasione e ha ripercorso le attività salienti del suo periodo di comando.

Il colonnello Cubeddu lascia la guida dell'unità dopo due anni, durante i quali gli uomini e le donne del 21° reggimento sono stati impegnati in numerose attività addestrative, operative all'estero (Kosovo e Lettonia) e in territorio nazionale (Operazione "Strade Sicure"), in numerosi interventi di bonifica di residuati bellici, e in attività concorsuali in favore del Comune di Caivano per la bonifica massiva delle aree esterne finalizzata alla riqualificazione del centro sportivo ex "Delphinia" e del teatro "Caivano Arte".



