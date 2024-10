Danni per 4 milioni nei comuni irpini colpiti da nubifragio

Sono stati stimati in oltre quattro milioni di euro i danni provocati dai nubifragi che il 27 e 29 agosto scorsi colpirono in provincia di Avellino sette comuni del Mandamento del Baianese. La giunta regionale della Campania ha chiesto formalmente al ministero dell'Agricoltura di dichiarare l'eccezionalità degli eventi che provocarono danni alle aziende agricole nella misura del trenta per cento. I comuni interessati sono Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Sperone, Sirignano, Quadrelle e Serino.



