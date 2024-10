Contrasto al gioco illegale a Napoli, sequestri in 4 quartieri

Trenta video-slot, un centro scommesse abusivo e 5 mila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli insieme con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito di un piano coordinato finalizzato al contrasto al gioco illegale.

Cinque persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, con conseguente sanzione amministrativa fino a 60.000 euro, furto di energia elettrica e attività abusiva di centro scommesse.

I controlli si sono concentrati a Napoli, in particolare nei quartieri Scampia, Secondigliano, San Ferdinando e Sanità dove sono state sequestrate anche dieci postazioni telematiche illecite per scommesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA