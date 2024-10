Carceri: Avellino, visita ispettiva di Rubano

"Non possiamo permettere che i detenuti sfidino lo Stato". Lo ha detto a margine della visita ispettiva il parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubàno, nel carcere di Avellino dove martedì sera un detenuto 25enne napoletano è stato accoltellato durante una spedizione punitiva di altri detenuti dopo aver immobilizzati due agenti in servizio. Il detenuto è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del "Moscati" di Avellino. Rubàno, accompagnato dalla segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci, ha annunciato una dettagliata relazione che trasmetterà al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al vice-ministro, Francesco Paolo Sisto. Nell'incontro con i giornalisti, il parlamentare ha sottolineato la necessità di "fare chiarezza sulle accuse secondo le quali i detenuti siano i coordinatori di particolari attività all'interno del carcere: se così fosse -ha aggiunto Rubàno- sarebbe estremamente grave perché di fatto sarebbero i detenuti a gestire l'istituto di pena". Sulle criticità derivanti dal sovraffollamento e dalla carenza del personale della Polizia Penitenziaria, Rubàno ha sottolineato che "il problema riguarda non soltanto Avellino: la questione è però all'attenzione del governo e del Parlamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA