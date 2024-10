Carceri: Ariano Irpino, detenuto aggredisce agenti e medico

Ancora disordini nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, causati da un detenuto con problemi psichiatrici, che prima ha tentato di distruggere le suppellettili all'interno dell'ufficio matricola e successivamente, nel corso del colloquio con la psichiatra, ha dato in escandescenza ferendo anche due agenti. Lo riferisce il coordinatore locale della Uilpa Penitenziaria, Stefano Sorice.

Il detenuto è stato poi accompagnato in ospedale, ma al suo ritorno in carcere, ha tentato di impiccarsi all'interno della cella. Provvidenziale l'interventi degli agenti in servizio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA