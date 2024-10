Capodimonte, Real Bosco 'in rosa' per il Santobono

Torna Bosco in Rosa tra prevenzione, solidarietà e cultura: sabato 26 ottobre alle 16,00 al via la manifestazione podistica riservata a sole donne tra i viali del Real Bosco di Capodimonte con un percorso di 4 km.

Partenza dall'Istituto Caselli (iscrizione gratuita) non lontano dal Cellaio che ospita la mostra "Giuseppe Pirozzi.

L'atelier dello scultore". L'appuntamento, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, è organizzato dalla Napoli Running grazie all'accoglienza del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt e al fianco della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Il progetto che sostiene quest'anno Il Bosco in Rosa, illustrato da Emanuela Capuano, direttore della S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS, è l'Umanizzazione del Nuovo Reparto di Neuropsichiatria in allestimento nei nuovi spazi che l'ospedale pediatrico sta ristrutturando a Villa Bianca dove decori e nuovi arredi saranno creati su misura, 7 camere di degenza ospiteranno 9 posti letto, la ludoteca, il corridoio e la cucina. "Vogliamo regalare una giornata di benessere tutta rivolta alle runners in rosa - l'invito del presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo - alle donne e ai bambini perché è prevista anche una zona accoglienza e animazione per quanti vogliano far divertire i loro piccoli in sicurezza mentre si godono la passeggiata nel bosco". Per Eike Schmidt - Direttore Generale Museo e Real Bosco di Capodimonte aggiunge: "Diamo il benvenuto a tutte le partecipanti del Bosco in rosa , un appuntamento entrato stabilmente nel calendario autunnale del Real Bosco con la sua capacità di coinvolgimento e il forte messaggio sociale, grazie all'impegno degli appassionati organizzatori di Napoli Running a favore dell'Ospedale Santobono. E' nostra intenzione invitare sempre più ad una pratica sportiva aperta a tutti, regolata e rispettosa della straordinaria ricchezza storica e botanica di un'area verde unica in Europa, patrimonio della collettività ma soprattutto dei cittadini di Napoli". L'assessore allo sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, sottolinea: "Anche quest'anno il Bosco di Capodimonte si tinge del fiume rosa di donne che si incontrano per passeggiare all'insegna della salute e della prevenzione". Ugo de Luca, Presidente della fondazione sostenitori ospedale Santobono ets, afferma: "Siamo felici e orgogliosi di sostenere un'iniziativa che coniuga sport, salute e solidarietà femminile". Patrocina l'evento anche il CUG dell'Università Parthenope, tra i partner Synlab Sdn che darà la possibilità di compilare un questionario informativo sulla prevenzione senologica e ginecologica.



