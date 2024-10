Al via Tuttosposi, a Napoli sogno nozze e idee su calo nascite

Sposarsi per coronare il sogno d'amore ma anche con il desiderio che si possano sfruttare le nuove iniziative del Governo per aumentare la nascita dei figli che continua a essere in calo. Sono questi alcuni dei temi che verranno riflettuti nella 35ma edizione di Tuttosposi, che dal 25 al 28 ottobre apre le porte della Mostra d'Oltremare. In primo piano le passerelle con le sfilate degli abiti per moglie e marito, le splendide location dove invitare amici e parenti alla festa delle nozze, ma anche giornate di impegno sociale dell'organizzazione sulla nascita di nuove generazioni di italiani, lasciando la via della diminuzione degli abitanti. "Osserviamo le statistiche nel Paese - spiega l'organizzatore Lino Ferrara - perché la nostra esperienza ci ha fatto attraversare diversi periodi di scelte delle famiglie, che nascono con la gioia per le feste organizzate dopo aver conosciuto il meglio del mercato a Tuttosposi, ma che deve ritrovare anche la felicità di scegliere la splendida avventura di avere figli". I numeri dati da Istat in questi giorni parlano di un nuovo record di ribasso per le nascite in Italia: nel 2023 i neonati scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull'anno precedente. E il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 e scende anche il numero medio di figli per donna che è oggi in Italia a 1,20 figli, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21. Cali che nell'interpretazione dell'Istat sono spiegati con l'allungarsi dei tempi di formazione e di uscita dal nucleo familiare di origine da parte dei giovani, le loro difficoltà nel trovare un lavoro stabile, il problematico accesso al mercato abitativo e la scelta volontaria di rinunciare, o rinviare al futuro il voler diventare genitori.

Una voglia che però resiste nelle sale del Tuttosposi nella Campania che nel 2023 ha celebrato la vittoria dello scudetto del Napoli anche con la scelta dei nomi dei figli: Vittoria è il nome più scelto per le bimbe nate in Campania lo scorso anno.

La vittoria del giorno indimenticabile del matrimonio vedrà anche un premio che Tuttosposi 2024 ha deciso di assegnare a un esponente dell'arte partenopea di oggi, con il Family Fashion Award che verrà consegnato a Sal Da Vinci, che riceverà sul palco una scultura di Lello Esposito. L'obiettivo di Tuttosposi resta però il fascino di trovarsi in mezzo alle grandi idee della moda matrimoniale che verrà portata alla Mostra d'Oltremare dalle decine di aziende che affolleranno i corridoi e presenteranno ai visitatori le idee degli stilisti per il 2025, unendo la moda alle tradizioni di Napoli, lavorando sui dettagli sartoriali, donando una sensazione di unicità alle spose. Tanti gli stand da esplorare e tanti anche i marchi che porteranno i loro abiti a sfilare sulla passerella per le serate: Peter Langner, Atelier Emè, Petrelli, Atelier Carrabs, Essenza Boutique, Atelier Giulia, Atelier Sorelle Panella, Atelier Amirante e Maison Le Dive saranno gli stilisti protagonisti delle sfilate con la regia della Mazzini Eventi e in cui sfileranno le modelle preparate al meglio dal truccatore ufficiale Ciro Florio e dall'hair stylist Ferdinando Voluttuoso.

Tra i tanti stand di Tuttosposi, ci saranno anche i tour operator per preparare il viaggio di nozze, gli esperti di foto e video per rendere indimenticabile il giorno delle nozze, gli esperti che compongono il flower design, i venditori delle migliori bomboniere da donare agli invitati, e ci sarà anche l'associazione Wedding Planner, pronta a consulenze gratuite sulle nozze.



