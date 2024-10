Fiamme in un'abitazione nel centro storico di Pietrastornina, in provincia di Avellino.

L'incendio si è sviluppato in via Castello ed è partito dalla camera da letto al primo piano dello stabile. La proprietaria, una donna di 60 anni, in quel momento non era in casa.

Particolarmente difficili le operazioni di spegnimento per le difficoltà a raggiungere il posto con gli automezzi di soccorso.





