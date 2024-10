Turista Usa in vacanza a Sorrento operata d'urgenza a Napoli

Era appena arrivata in Campania per una vacanza quando è stata colta da malore: ora sta bene ed è salva grazie a un delicato intervento di cardiochirurgia effettuato all'ospedale Monaldi di Napoli.

Mary (nome di fantasia) era appena atterrata all'aeroporto di Capodichino dall'Illinois, quando ha avvertito un malore. Le mancava il fiato, ma ha preferito proseguire il viaggio verso Sorrento, meta delle sue vacanze. È stato solo lì che, visto che i sintomi peggioravano, ha deciso di chiedere il consulto di un medico e si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento.

La diagnosi è stata tempestiva: edema polmonare provocata da una insufficienza mitralica acuta. Immediatamente la 72enne è stata intubata e si è attivata la macchina sanitaria regionale.

La centrale operativa regionale ha contattato il direttore medico di presidio dell'ospedale Monaldi, dottoressa Maria Cristina Boccia, che ha coordinato il trasferimento in eliambulanza presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Vanvitelli, diretta dalla professoressa Marisa De Feo. Qui la paziente è stata tempestivamente sottoposta a un delicato intervento di sostituzione della valvola mitralica, effettuato nella notte dal professore Michele Torella.

Una procedura eseguita con successo al punto che, dopo una breve permanenza in terapia intensiva, la paziente è già ricoverata in reparto in buone condizioni e presto verrà dimessa per tornare negli Stati Uniti.

"Il nostro ospedale - è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli - è una eccellenza ed è un punto di riferimento per le emergenze cardiochirurgiche di tutta la Campania. La rete funziona ed è la dimostrazione che l'unione fa la forza. Mary tornerà a casa con un ottimo ricordo della sanità campana e dell'ospedale Monaldi".





