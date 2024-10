Rose Villain a Napoli con il "Radio Sakura Winter Tour 2024"

Rose Villain torna live venerdì 25 ottobre alla Casa della Musica di Napoli con il suo "Radio Sakura Winter Tour 2024". Lo show sarà l'occasione per ascoltare, in un contesto molto diverso dalle location estive, "Radio Sakura", certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, il sequel di "Radio Gotham". Un disco dove generi diversi come l'hip hop, il punk, l'elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d'union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio. Rose Villain è una cantante, autrice e regista, con all'attivo milioni di stream, considerata una delle artiste più internazionali del panorama italiano. A gennaio 2023 esce il suo primo album, "Radio Gotham". L'anno dopo partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Click Boom!". È attualmente virale la sua hit "Come un tuono" feat. Guè, che sta portando insieme ai suoi due lavori in studio e ai brani di maggior successo nei principali festival della penisola. Venerdì 30 agosto pubblica "Como un trueno", al suo fianco la star colombiana multiplatino Blessd, tra i più acclamati della scena urban internazionale.



