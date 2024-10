Oliviero in visita all'Accademia di Pozzuoli "Motivo d'orgoglio"

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero si è recato in visita all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, fra le più antiche istituzioni presenti sul territorio.

Durante la visita - si sottolinea in una nota - il Presidente ha avuto l'opportunità di esplorare la sala motori, un ambiente altamente specializzato, che ospita oltre 20 esemplari di propulsori di vari velivoli. Qui, i motori, provenienti da aerei recenti come F2000 e Tornado e modelli meno recenti, sono sezionati e adattati per le esigenze formative degli allievi.

Successivamente, il Presidente si è recato nella sala simulatori, un'importante risorsa per i corsi di formazione.

Questo spazio è dotato di diverse postazioni in grado di simulare il volo a bordo di velivoli come il T260B ed il G103 Twin Astir. I simulatori possono funzionare autonomamente o essere gestiti tramite un sofisticato sistema di simulazione del traffico aeroportuale.

Durante la visita - spiega la nota - il Presidente ha vissuto l'emozione di un giro virtuale sopra il verde circostante e sul Golfo di Pozzuoli. Il dialogo con il comandante dell'Accademia, il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, si è anche concentrato sulle attività di volo svolta dai frequentatori presso l'Aeroporto di Grazzanise, un'importante base operativa per l'Aeronautica Militare.

"È stata un'esperienza unica visitare un'istituzione così prestigiosa - ha commentato Oliviero, evidenziando l'importanza di investire nella formazione e nelle nuove tecnologie - che rappresenta il futuro dell'Aeronautica Militare e della formazione militare italiana. Con il comandante Casali c'è stato un proficuo confronto sulle prospettive future in materia di formazione degli allievi. Bisogna pensare in grande e volare alto per realtà come questa che danno lustro alla Regione Campania".



