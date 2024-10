Lite per le damigiane di vino, in due finiscono in manette

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Al centro della contesa - iniziata a parole e poi finita a coltellate e a colpi di spranga - la proprietà di alcune damigiane di vino. Due uomini, si tratta di due cognati, finscono in manette; altri due uomini (altri due cognati) e una donna, che è la sorella di due dei contendenti, finiscono in ospedale. La vicenda è accaduta a Casoria, nel Napoletano.

I protagonisti, tutti incensurati, hanno rispettivamente 61, 66, 56 e 65 anni gli uomini, mentre la donna ha 58 anni. La controversia nasce poco prima di cena. Al centro della lite la proprietà di alcune damigiane di vino. Non si arriva a una soluzione sul problema fiaschi e la discussione sfocia nel sangue. Poco prima dell'arrivo dei carabinieri i quattro cognati se le danno di santa ragione e interviene anche la donna.

Il 61enne afferra un coltello e sferra due fendenti nel fianco del cognato 56enne. Il terzo cognato - il 66enne - impugna una spranga in ferro e colpisce alla testa il quarto parente, il 65enne.

Durante la lite viene ferita anche la donna, per lei un braccio fratturato.

I feriti ne avranno per 30 e 10 giorni. Le armi sono state sequestrate mentre i due assalitori sono stati arrestati. Gli indagati devono rispondere di tentato omicidio e sono stati trasferiti in carcere.



