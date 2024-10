In casa 16 volatili di specie tutelate, denunciato un 49enne

Custodiva in casa sedici uccelli fringillidi-cardellini (animali tutelati dalle convenzioni di Washington e Berna) il 49enne di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri della stazione di San Nicola La Strada con il supporto del carabinieri Forestali. L'uomo non aveva nessuna documentazione giustificativa per detenere i volatili.

Sempre all'interno dell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 reti a tramaglio e una trappola rudimentale utilizzata per la cattura dei volatili che erano rinchiusi in diverse gabbie di varie dimensioni. L'uomo è stato denunciato per "uccellagione" e "cattura e detenzione di fauna selvatica tutelata".

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre i volativi, sono stati affidati in custodia all'ospedale veterinario "Frullone" di Napoli.



