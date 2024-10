Carabinieri, generale Canio La Gala in visita a Torre Annunziata

Il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di divisione Canio Giuseppe La Gala si è recato in visita presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata.

Durante l'incontro, tenutosi non solo in presenza di una rappresentanza di militari della sede ma anche con diversi Carabinieri dei comandi periferici distribuiti su tutto il territorio a sud di Napoli, il Generale La Gala ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati in un territorio così impegnato e vasto. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell'Associazione Nazionali Carabinieri della sezione di Torre.

Un particolare plauso è stato espresso per la professionalità e l'abnegazione quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio, con passione ed entusiasmo, e per gli importanti risultati ottenuti nell'azione di prevenzione e repressione dell'illegalità, in ogni sua forma. Non ultima l'operazione anti droga avvenuta a Ercolano che ha visto l'esecuzione di una misura cautelare in danno di diversi indagati.

Nel corso dell'incontro il Colonnello Pantaleone Grimaldi, Comandante del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, ha descritto il delicato ed essenziale ruolo svolto dalle 4 compagnie, le 2 Tenenze e le 26 Stazioni Carabinieri capillarmente distribuite nelle province Torresi, Stabbiesi e Sorrentine, fondamentali presidi a tutela della civile convivenza e della legalità.

Il generale La Gala, ribadendo la propria soddisfazione, ha voluto rimarcare l'importanza di prestare sempre attenzione alle fasce deboli e ai giovani.: veri pilastri di una società civile.

L'alto Ufficiale, infine, ha fatto visita anche al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, presenti anche i sostituti ai quali il Generale ha espresso la massima disponibilità istituzionale nelle attività di indagine per una costante e proficua sinergia tra magistratura e investigatori.



