Calcio: il Napoli rinnova la partnership con Caffè Toraldo

La Società sportiva calcio Napoli rinnova la partnership (che dura già da tre anni) con Caffè Toraldo, la storica torrefazione napoletana. Un accordo, viene sottolineato in una nota, che si rafforza ulteriormente, con l'azienda che diventa Official Coffee Partner del Napoli per le prossime tre stagioni. Si tratta di un'intesa tra due realtà del territorio campano che "mira a creare valore condiviso".

Spiega infatti Marco Simonetti, ad di Caffè Toraldo: "Il nostro primo valore è la napoletanità. Il caffè è indissolubilmente legato al territorio da cui proviene, e le sue origini sono profondamente connesse a Napoli. Qui, più che altrove, il caffè è diventato un vero e proprio rito sociale: i napoletani lo hanno trasformato in un momento di incontro e condivisione, parte integrante della loro vita quotidiana. Allo stesso modo, il calcio rappresenta un simbolo identitario della città, capace di unire le persone con la stessa intensità e passione con cui vivono il rito del caffè".

In occasione del terzo scudetto, Toraldo ha dedicato a Maradona la miscela "D10S" in edizione limitata, celebrando così il nome di Diego Armando Maradona e la conquista del titolo.





