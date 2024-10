A Maddaloni il nuovo murales di Francisco Bosoletti

Nasce a Maddaloni la Biennale delle Arti AMA (Arte + Maddaloni + Architettura). Dal 27 marzo al 21 aprile 2025, il Festival AMA occuperà le strade e i luoghi storici della città con mostre, installazioni, progetti espositivi ed eventi. Un format culturale innovativo che mette insieme alcune delle migliori espressioni delle arti e dell'architettura contemporanea. Un evento diffuso pensato come forma di rigenerazione urbana che ospiterà artisti, fotografi, grafici, architetti, designers.

Anticipa il festival della prossima primavera, l'inaugurazione del murales "Senza Riparo" di Francisco Bosoletti, prima opera permanente dedicata alla città di Maddaloni realizzata in Piazza Matteotti sulla parete della sede del futuro Comune. L'opera raffigura il volto di una donna che riposa in attesa del futuro che arriverà.

Il festival è stato presentato a Maddaloni presso il Convitto Nazionale "Giordano Bruno" da Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni, Luca Molinari, direttore artistico di AMA e Ornella Zerlenga, Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

Sono inoltre intervenuti Caterina Ventrone, assessore alla cultura del Comune di Maddaloni e Angelo Schiavone coordinatore del progetto AMA per il Comune. Al termine, presso Piazza Matteotti, è stato inaugurato il nuovo grande murales di Francisco Bosoletti.



