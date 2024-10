Voto di scambio e clan, anche pressioni su vigile urbano solerte

"Si rivolse a me con toni irriguardosi e alterati, invitandomi ad andare a fare le contravvenzioni da un'altra parte e non dare fastidio alle persone che stavano lavorando". Figurano anche "anomale pressioni esercitate dal sindaco e dal vicesindaco" nei confronti di un vigile urbano "troppo solerte" negli atti dell'inchiesta dei carabinieri di Torre Annunziata e della Dda di Napoli sul voto di scambio politico-mafioso a Poggiomarino (Salerno) che ieri hanno portato ai domiciliari il sindaco Maurizio Falanga, il suo vice, Luigi Belcuore e l'imprenditore-faccendiere Franco Carillo, per gli inquirenti punto di contatto tra la politica e la camorra.

Il vigile troppo scrupoloso, nell'ottobre del 2022, sarebbe stato preso "in malo modo" da Falanga e da Belcuore durante i lavori di scavo per la metanizzazione, uno degli appalti finiti sotto la lente di ingrandimento della Dda: in sostanza il pubblico ufficiale, recatosi sul posto dove erano in corso le attività, rimase insospettivo dal fatto che per ripristinare il manto si stava asfaltando tutta la strada (150 metri di lunghezza e 6 di larghezza) invece che solo lo scavo laterale, "come invece era prassi".

Va sottolineato che nella strada in questione, peraltro, abitava un parente del vice sindaco.

Il vice sindaco e assessore erano anche interessati alla gestione dei rifiuti a Poggiomarino che la precedente amministrazione, secondo quanto emerso da altre indagini, assicurava "previo pagamento di una tangente da 300mila euro".

A capo del clan che, sempre secondo gli investigatori, teneva sotto controllo l'amministrazione, era Rosario Giugliano, poi diventato collaboratore di giustizia, su cui pendeva un cumulo di pena pari a 227 anni, 7 mesi e 28 giorni di reclusione ma che, grazie alla cosiddetta dissociazione dalla vita mafiosa pregressa, ha ottenuto una condanna a 30 anni.



