Stragi naziste, Sparanise commemora i suoi 39 martiri

E' stato commemorato a Sparanise (Caserta) l'81/o anniversario dell'eccidio dei 39 martiri civili che furono trucidati dai tedeschi in ritirata nel 1943. La commissione straordinaria che amministra il Comune ha organizzato una cerimonia commemorativa, con la celebrazione della Santa Messa officiata nella Chiesa Madre dal prete Liberato Laurenza, seguita dall'esibizione della Fanfara dell'Esercito Italiano.

La fanfara ha accompagnato la deposizione delle corone da parte del commissario prefettizio Maura Nicolina Perrotta; corone deposte in memoria dei caduti in Piazza Giovanni XXIII°, in piazzetta Ranucci in onore del carabiniere Antonio Mancino e in via Martiri 22 ottobre 1943.

In una nota la commissione straordinaria "ringrazia la Comunità sparanisana per la sentita partecipazione, le autorità civili, militari e religiose, gli studenti delle scuole di Sparanise, accompagnati dai docenti, e l'Esercito Italiano".





